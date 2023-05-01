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Iraklı yetkili, BM temsilcisi ile Şengal ve Hol Kampı’nı görüştü

Araci-Plasschaert görüşmesinde Şengal dosyası ve Rojava’daki Hol Kampı’nın durumunun ele alındığı bildirildi.
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Irak Jeanine Hennis Plasschaert Kasım Araci BM Şengal Hol Kampı

HABER MERKEZİ

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile Şengal ve Hol Kampı’nı görüştü.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Araci’nin ofisinden yapılan açıklamada, Araci-Plasschaert görüşmesinde Şengal dosyası ve Rojava’daki Hol Kampı’nın durumunun ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da Sincar sorununu çözmek, sosyal uzlaşmayı teşvik etmek ve Sincar ilçesinde güvenlik ve istikrarı artıracak koşulları yaratmak için önlemlerin etkinleştirilmesi için çalışmanın önemini vurguladı” denildi.

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