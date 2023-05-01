5 ülke Suriye’yle normalleşmeyi görüşüyor

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve Mısır dışişleri bakanları ile görüşmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a geldi. Dışişleri bakanları, 'Suriye ile ilişkileri normalleştirmeyi' görüşüyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, söz konusu toplantı, Suriye'de 12 yıldır devam eden 'çatışmaya siyasi bir çözüm bulma çabalarının bir parçası olarak ülke ile bağların nasıl normalleştirilebileceğini' ele almayı amaçlıyor.

FAYSAL VE SAFADİ MÜLTECİLER, SU VE SINIR GÜVENLİĞİNİ KONUŞTU

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal ile Arap ülkelerinin dışişleri bakanları arasında yapılan toplantı, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşın ardından ülkenin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasından bu yana yapılan ilk görüşme.

Buna göre, Ürdün, Suriye'ye çağrı yaparak, çatışmayı sona erdirmek için Arap ülkeleriyle adım adım ilerleyecek bir yol haritasını takip etmesini, mülteciler, tutuklular, uyuşturucu kaçakçılığı ve Suriye'deki İran destekli milisler konularının görüşülmesini tavsiye etti.

Beşli toplantı öncesinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal ve Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi de ikili bir görüşme yaptı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu görüşmede, mülteciler, su meselesi ve sınır güvenliği konusu konuşuldu.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Suriye devlet ajansı SANA da konuya ilişkin haberinde, "Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanlarının son görüşme ve temaslarda gündeme gelen bir takım konuların takibi için bugün Ürdün’ün başkenti Amman’da çalışmaları başladı" bilgisini paylaşmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise dün (30 Nisan) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “El Mikdad, Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak olan Suriye, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak dışişleri bakanları toplantısına, son toplantılarda gündeme gelen bir dizi konuyu görüşmek üzere katılacak” demişti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ TOPLANTIDAN 2 HAFTA SONRA

Ürdün'deki toplantı Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi ile Mısır, Ürdün ve Irak arasındaki görüşmelerin Suriye'nin Arap Birliği'ne olası dönüşü konusunda anlaşmaya varamamasından iki hafta sonra gerçekleşiyor.

Cidde'de yapılan toplantıda, Katar, Ürdün ve Kuveyt, Şam'ın bir barış planını müzakere etmeyi kabul etmesinden önce birliğe yeniden davet edilmesinin erken olduğunu söyleyerek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın zirveye davet edilmesi konusunda isteksizliğini ifade etmişti.