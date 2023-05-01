Politika

PSK: 1 Mayıs’ta Kürdistan bayrağı üzerindeki engellemeler kabul edilemez

1 Mayıs kutlamalarında Kürdistan bayraklarına el konulduğunu bildiren PSK, “Bu antidemokratik uygulamayı şiddetle protesto ediyoruz ve kınıyoruz” açıklamasında bulundu.
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türkiye PSK Kürdistan Bayrağı 1 Mayıs

HABER MERKEZİ

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı alanına Kürdistan bayrağıyla girdi.

PSK, bildirilerini alanda dağıttı.

PSK İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kürdistan bayrağına yoğun ilgiden rahatsız kişiler, PSK’yi provoke etmek istedi, fakat PSK’liler sağduyulu yaklaşımla provokasyonları boşa çıkardı” denildi.

Açıklamada, “Daha sonra PSK İstanbul İl Başkanı Mansur Kara, MYK üyesi Bahattin Turan ve PM üyesi Yakup Turan güvenlik şubeye çağrıldı. Görüşmeler sonucunda Kürdistan bayraklarına el konuldu. Arkadaşlarımız bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldı” ifadelerine yer verildi.

PSK, “Bu antidemokratik uygulamayı şiddetle protesto ediyoruz ve kınıyoruz” şeklinde tepki verdi.

 

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