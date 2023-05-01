Politika

Komel, Kürdistan Parlamentosu ve Süleymaniye İl Meclisi’nden çekildi

Komel lideri Ali Bapir yaptığı açıklamada, Kürdistan Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin yanı sıra Süleymaniye yerel idaresindeki temsilcilerinin çekildiğini bildirdi.
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kürdistan Ali Bapir Komel Kürdistan Parlamentosu

ERBİL (K24)

Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel), Kürdistan Parlamentosu ve Süleymaniye İl Meclisi’nden çekildiğini duyurdu.

Komel lideri Ali Bapir yaptığı açıklamada, Kürdistan Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin yanı sıra Süleymaniye yerel idaresindeki temsilcilerinin çekildiğini bildirdi.

Bapir, partilerinin genel kurulunda, Kürdistan Parlamentosu, Süleymaniye İl Meclisi ve yerel yönetimlerdeki temsilcilerinin istifa etmesi doğrultusunda karar verildiğini belirtti.

Komel lideri, “Seçimlerin ertelenmesi ve kurumların sürelerinin zorla uzatılması, Kürdistan Bölgesi'nin yapısına ilişkin ciddi korkular yarattı” dedi.

Bapir, Süleymaniye İl Meclisi ve yerel yönetiminin de süresi dolduğunu ifade etti.

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