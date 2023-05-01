HDP’den Mersin açıklaması: Kirli tezgahlara ve provokasyonlara geçit vermeyeceğiz!

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu, bugün Mersin’de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

HDP’nin açıklamasında, “Bugün Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir siyasi partinin seçim standının önünde meydana gelen olayla kirli bir tezgâh devreye konulmak istenmektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir siyasi partinin seçim standının önünde meydana gelen olayla kirli bir tezgâh devreye konulmak istenmektedir. 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye halklarının iradesi karşısında tarihi bir yenilgi alacağını anlayanlar toplumsal gerilim ve kutuplaştırmayı derinleştirmekten medet ummaktadır.

Toplum karşısında kaybedeceğini anlayan iktidara herhangi bir provokasyon zemini verilmemesi gerekiyor. Bizler bu kirli tezgahlar ve provokasyonlara geçit vermeyeceğimizi bir kez daha tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Çamur medyasının ve trollerin bu provokasyon sonucu partimizi hedef göstermesini kınıyoruz. Bu oyunun ve kurgunun son derece tehlikeli olduğu konusunda herkesi uyarıyoruz. Tüm parti çalışanlarımız ile halkımıza, provokasyonlara karşı dikkatli olma, soğuk kanlı ve kararlı şekilde seçim çalışmalarını sürdürme çağrısı yapıyoruz.

Partimiz iktidarın bütün saldırılarına ve operasyonlarına karşın, coşkulu, kararlı ve tümüyle demokratik yollarla yürütülen son derece etkili bir seçim kampanyası yürütmektedir. Ne bu provokasyonlar ne de seçim operasyonları partimizin yükselişini, zaferini ve iktidarın tarihi yenilgisini engellemeyecektir.

14 Mayıs seçimlerinde bir oyla faşizme ve kirli tezgahlara son verecek, bir oyla Yeşil Sol Parti’nin güçlü şekilde Parlamentoda yer almasını sağlayacağız.”