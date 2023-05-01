Hasan Cemal: Başka çare yok; Kürt sorunu çözüm rayına oturtulmalı

Azat ALTUN / İSTANBUL (K24)

K24’e konuşan Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Adayı Hasan Cemal, "Kaç gündür miting havasının içindeyim" diyerek, seçim kampanyasının "iyi" ve "heyecanlı" geçtiğini söyledi.

Siyasete yeni başladığını dile belirten Hasan Cemal, "Hava böyle devam ederse biz 14 Mayıs’ta bu Erdoğan takımını sıfırlarız inşallah. Kadınlara, gençlere yeniden yaşama umudunu aşılayacak bir seçim olur. Bu havayla 14 Mayıs’ta gerçekten tarih yazacağız gibi geliyor bana" şeklinde konuştu.

Kürtçe önündeki engeller, Kürt kimliğinin ve kültürünün inkarı konusuna değinen Cemal, şunları vurguladı:

"Bütün bunlar Türkiye’de Kürt sorununa, bu acılara yol açtı. Bunların artık bitmesi lazım. Kürtlerin çektikleri bu inkar siyasetinden dolayı acıların sona ermesi lazım. Bunun için de Kürt sorununu çözüm rayına oturtmamız lazım. Çare yok."