Ekonomi

IMF Başkanı: Dolardan kademeli vazgeçişi gözlemliyoruz

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Washington’daki Milken Institute’ün düzenlediği bir platformda, doların geleceğini değerlendirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Kristalina Georgieva
Kristalina Georgieva
ABD Kristalina Georgieva IMF dolar

HABER MERKEZİ

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelinde dolar kullanımından kademeli vazgeçişin gözlemlendiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Washington’daki Milken Institute’ün düzenlediği bir platformda, doların geleceğini değerlendirdi.

Georgieva, “Gerçekten de dolardan kademeli vazgeçiş gözlemleniyor. Ama ben doların alternatifini görmüyorum. En azından yakın zamanda yok” ifadesini kullandı.

IMF Başkanı, dolardan vazgeçme eğiliminin endişe kaynağı olmadığını söyledi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv