IMF Başkanı: Dolardan kademeli vazgeçişi gözlemliyoruz

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya genelinde dolar kullanımından kademeli vazgeçişin gözlemlendiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Washington’daki Milken Institute’ün düzenlediği bir platformda, doların geleceğini değerlendirdi.

Georgieva, “Gerçekten de dolardan kademeli vazgeçiş gözlemleniyor. Ama ben doların alternatifini görmüyorum. En azından yakın zamanda yok” ifadesini kullandı.

IMF Başkanı, dolardan vazgeçme eğiliminin endişe kaynağı olmadığını söyledi.