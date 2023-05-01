Biden: Zirve çağında bir erkeğim

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Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Elden ayaktan düşmüş olduğumu söylüyorsunuz, Don Lemon, zirve çağında bir erkek olduğumu söylerdi" dedi.

80 yaşını geçen, 2024 başkanlık seçimleri için resmen adaylığını açıklayan ve yeniden seçilirse 86 yaşında ikinci dönemini tamamlayacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın yaşlılığıyla ilgili endişeler, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'nin masasındaydı.

Komedi programı Daily Show'un muhabiri Roy Wood Jr., Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasaya yönelik protestolara atıfla, "64 yaşına kadar çalışmak istemedikleri için ayaklandılar. Bu arada Amerika'da 80 yaşında bir adam kendisini 4 yıl daha çalıştırmamız için bize yalvarıyor" dedi.

'ŞEKERLEMEDEN UYANDIĞINDA İŞİ BİTİRİR'

Bu sözleri sırıtarak karşılayan Biden'ın "İzin verin, işi bitireyim" sloganına atıfla "Bu bir kampanya sloganı değil, bir yalvarma" diye ekleyen Wood Jr., "Başkanımız hakkında ne isterseniz söyleyin, ama şekerlemeden uyandığında iş biter" esprisini yaptı.

Biden ise "Millet, tekrar burada olmak, hiçbir şey öğrenmediğimi kanıtlamak harika" diye kürsüye gelip basın toplantılarında uyuklayan, ne diyeceğini unutan, ölülerle konuşan, havayla el sıkışan, çıkış yolunu şaşıran hallerini dalgaya vurdu:

"Bu yemek, birçok yönden görevdeki ilk iki yılımı özetliyor. 10 dakika konuş, sıfır soru al ve neşeyle uzaklaş."

Biden, CNN'in canlı yayında cinsiyet ve yaş ayrımcılığı yapan sözler ettiği gerekçesiyle görevden aldığı sunucu Don Lemon üzerinden de şu mesajı verdi:

"Siz bana yaşlı deyin, ben buna görmüş geçirmiş diyorum. Antik çağlardan kalma olduğumu söylüyorsunuz, ben bilge olduğumu söylüyorum. Elden ayaktan düşmüş olduğumu söylüyorsunuz, Don Lemon, zirve çağında bir erkek olduğumu söylerdi."

Medya baronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu, muhafazakar-Cumhuriyetçi Amerikalıların favori kanalını da es geçmeyen Demokrat Partili Başkan, selefi Donald Trump'ın 2020 seçimlerini hile yüzünden kaybettiğine dair iddiaları ve bununla ilgili Dominion Oylama Sistemleri'ni suçlamasıyla ilgili yayınları yüzünden Fox News'un Dominion'a yüklü tazminat ödemesine de gönderme yaptı:

"Bu yıl 787 milyon dolar tazminat ödedikten sonra Fox News muhabirleri de burada, çünkü bedava yemeğe hayır diyecek durumda değiller."

Biden, "Fox'a dürüst, adil ve gerçeğe sadık derdim. Ama o zaman hakaretten dava edilebilirim" demeyi de ihmal etmedi.

Tesla ve SpaceX'in kuruculuğunun ardından Twitter'ın da patronu olan ve liberallerin sansür uygulamalarına dikkat çekip Ukrayna için barış planı önerileri sunan Elon Musk'a husumetini geçmişte de belli eden Biden, espri yağdırma performansı sırasında yüksek teknoloji devini de iğneledi.

Ekim 2022'de satın almasından bu yana Twitter'ın değerinin yarısından fazlasını kaybetmesiyle karşı karşıya kalan Musk'ın önceki yönetimin Rusya ve Çin medyasına yaptığı gibi Batı medyasına da kamusal yayın yapıyorlarsa 'devlete bağlı medya' gibi etiketler yapıştırması tartışma yaratmıştı.

'MUSK, NPR'Yİ DE SATIN ALSIN'

ABD'nin Ulusal Halk Radyosu (NPR) etiketlenmesini protesto ederken, Musk, Twitter'ın 'devlet medyası' etiketi uygulamasını tümden kaldırarak tartışmayı noktalamıştı.

Biden, bu gelişmelere atıfla "NPR'yi herkes sevmez. Elon Musk, devlet fonunun iptal edilmesi gerektiğini tweetledi. Elon Musk'ın NPR'yi ortadan kaldırmasının en iyi yolu, Elon Musk'ın onu satın almasıdır" diye konuştu.

BİDEN: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİL

ABD Anayasası'nın ifade, basın ve toplanma özgürlüğünü garanti eden birinci değişiklik maddesine adanan ve hem ABD hem de dünyada özgür basının savunulması temasına dayanan yemekte "Gazetecilik suç değildir" vurgusunu yapan Biden, "Ülkeye ve açıkçası dünyaya bir mesaj vermek için buradayız: Özgür basın, özgür toplumun düşmanı değil, temel direğidir" dedi.

RUSYA'DA HAPİSTEKİ WSJ MUHABİRİNE 'SANA SÖZ' MESAJI

2024 seçimi kampanyasının sloganları gibi yine özgürlük söylemine sarılan Biden, 'dünyadaki otoriter ülkelerde çalışan Amerikalı gazetecilerin kuşatma altında olduğuna' dair bir manzara çizdi. Rusya'nın 'casusluk yaparken suç üstü yakalandığını' açıkladığı Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich için "Serbest bırakılmasını sağlamak için her gün çalışıyoruz" diye ekledi.