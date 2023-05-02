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Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya Pütürge'de saat 00.35'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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kürdistan Malatya Pütürge Deprem

HABER MERKEZİ

Malatya'da, saat 00.35'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,44 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

30 Nisan’da Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Saat 16.01'deki deprem AFAD verilerine göre 11.07, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 8.6 kilometre derinlikte meydana gelmişti.

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