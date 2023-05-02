Sinema

Hollywood'da binlerce senarist greve gidiyor

ABD'de, dünya sinema sektörünün merkezi kabul edilen Hollywood'da ücret konusunda anlaşma sağlanamaması halinde binlerce senaristin bugün greve gitmesi bekleniyor.
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Hollywood
Hollywood
ABD Hollywood sinema senarist

HABER MERKEZİ

Amerika Yazarlar Birliği'nin, 9 binden fazla üyesiyle 15 yıldır ilk kez greve gitmesi bekleniyor.

Söz konusu grevin geç saatlerde başlayan programların iptaline ve gelecek film-programların ertelenmesine neden olabileceği belirtiliyor.

2007'de yazarların düzenlediği 100 günlük grev yaklaşık 2 milyar dolara mal olmuştu.

Hollywood Reporter'a göre Amerika Yazarlar Birliği, üyelerine pazartesi günkü son teslim tarihine kadar yeni bir anlaşmaya varılamazsa greve hazır olmaları gerektiğini bildirmişti.

Birliğin üyelerinden Alex O'Keefe, BBC'ye yaptığı açıklamada, yazarların yarısına stüdyolar tarafından asgari ücret verildiğini söyledi.

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