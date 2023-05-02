Politika

Irak Parlamentosu, kurtarılan Ezidilere ilişkin yasa tasarısını görüşecek

Irak Parlamentosu’nun DAİŞ tarafından kaçırılan ve daha sonra kurtarılan Ezidilere ilişkin yasa tasarısını görüşmek için toplanacağı belirtildi.
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Irak ırak parlamentosu Ezidi Kürtler

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Basın Ofisi, kurtarılan Ezidilere ilişkin yasa tasarısı ile birlikte parlamentonun altı projeyi görüşmek için toplanacağını açıkladı.

Bugün saat 11.00'de yapılacak olan ve 2021 tarihli 8 sayılı kurtarılan Ezidi Kürtlere ilişkin yasa tasarısının görüşüleceği oturumda şehitler, mağdurlar, kadınlar, aileler, çocuklar ve insan hakları komisyonlarının da hazır bulunacağı belirtildi.

Oturumda ayrıca, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’yla ilgili yasa ve Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı yasasının görüşüleceği kaydedildi.

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