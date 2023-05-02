Irak Parlamentosu, kurtarılan Ezidilere ilişkin yasa tasarısını görüşecek

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu Basın Ofisi, kurtarılan Ezidilere ilişkin yasa tasarısı ile birlikte parlamentonun altı projeyi görüşmek için toplanacağını açıkladı.

Bugün saat 11.00'de yapılacak olan ve 2021 tarihli 8 sayılı kurtarılan Ezidi Kürtlere ilişkin yasa tasarısının görüşüleceği oturumda şehitler, mağdurlar, kadınlar, aileler, çocuklar ve insan hakları komisyonlarının da hazır bulunacağı belirtildi.

Oturumda ayrıca, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’yla ilgili yasa ve Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı yasasının görüşüleceği kaydedildi.