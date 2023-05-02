Feyli Kürtlere yönelik soykırımın tanınması konferansı düzenleniyor

ERBİL (K24)

1980 yılının başında başlayan ve 1990’a kadar farklı aşamalarda devam eden Feyli Kürtlere yönelik soykırım harekatının soykırım olarak tanınması amacıyla bugün başkent Erbil’de, 3 gün sürecek olan konferans başladı.

Konferans; Erbil, Duhok ve Soran üniversitelerinin işbirliğiyle Başkan Mesud Barzani’nin ofisinin doğrudan öncülüğünde K24’ün medya sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileri, Iraklı yetkililer, yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler, tarihçiler ile aktivistler konferansa katılıyor.

Son verilere göre halen 22 bin Feyli Kürt’ün kayıp olduğu belirtiliyor. 1980-90 yılları arasında Feyli Kürtlere ait 14 yerleşim birimi yıkıldı ve nüfusun büyük bölümü İran sınırlarına tenkil edildi.