Messi’nin Suudi Arabistan ziyareti tartışma yarattı

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Yedi Ballon d'Or sahibi, PSG'nin pazar günü kendi sahasında Lorient'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Arjantinli, daha sonra ailesiyle birlikte Paris'ten uzaklaşma kararı alarak Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

L'Equipe, PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier ve kulübün futbol danışmanı Luis Campos'un, Messi'nin bu Ortadoğu gezisine karşı çıktığını bildirdi. Ancak Messi'nin, direkt olarak kulüp yönetiminden izin aldığı iddialar arasında. Bilindiği gibi Messi, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak isteyen Suudi Arabistan'ın Turizm Büyükelçisi oldu. Yönetim ise, bu projenin bir parçası olarak gördüğü bu seyahate izin verdi.

Ortadoğu'ya hareket eden Messi, Fransa dışındaki tatilini sosyal medyada paylaştı ve şu notu düştü:

"Suudi Arabistan'ın bu kadar yeşil olduğunu kim düşünürdü? Fırsat buldukça, ülkenin harika yerlerini keşfetmeyi seviyorum."

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al-Khateeb ise, "Suudi Turizm Büyükelçisi Lionel Messi ve ailesini Suudi Arabistan'daki ikinci tatilinde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Bu yaz PSG ile sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki futbolcu; Barcelona, MLS kulüpleri ve Al Hilal ile anılıyor. Arjantinli yıldızın, tüm bu spekülasyonların gölgesinde bu yaz nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.