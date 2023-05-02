Başkan Barzani: Feyli Kürtler Kürdistan halkının ayrılmaz bir parçasıdır

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, 1980-90 yılları arasında Baas rejimi tarafından Feyli Kürtlere yönelik gerçekleştirilen soykırımın tanınması konulu konferansta yaptığı konuşmada, konferansın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

“Feyli Kürtler Kürdistan halkının ayrılmaz bir parçasıdır ve kendilerine yönelik yok edilme girişimlerine karşı cesurca karşı koymuşlardır” diyen Başkan Barzani, “Bütün bu girişimler karşısında Feyli Kürtler kimlik ve kültürlerini korumayı başarmışlardır” ifadesini kullandı.

Bütün baskılara rağmen devrimci Feyli Kürtlerin Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) kuruluşunda ve Eylül Devrimi liderliğinde yer aldığını vurgulayan Başkan Barzani, “Burada bulunanların çoğu, liderliğin önemli bir bölümünün Feyli Kürtler tarafından yönetildiğini bilir. Parti genel sekreteri, Kürdistan Kadınlar Birliği Başkanı, Kürdistan Öğrenciler Birliği Başkanı ve diğer bazı yönetim erkeleri Feyli Kürtlerden oluşuyordu” diye konuştu.

Başkan Barzani konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Feyli Kürtlerin, Ölümsüz Barzani nezdinde büyük saygı ve güvene sahipti çünkü yürüttükleri çalışmalarda dürüst ve samimiydiler. Feyli Kürtler büyük acılar ve felaketler yaşadı. Eski rejim birçok kez Feyli Kürtleri ulusal tutumlarından vazgeçirmeye çalıştı ancak hiçbirinde başarılı olamadı. Bu yüzden, mülk ve servetlerine el koyma ve çöllere tehcir, tenkil gibi vahşice yöntemlere başvurdular. Yaşları 18 ile 30 arasında değişen 12 bin Feyli genci vahşice katledildi. Halen de nereye defnedildikleri bilinmiyor.”