Süleymaniye kırsalında İHA saldırısı

SÜLEYMANİYE (K24)

K24’e konuşan Mawet Kaymakamı Kameran Hasan, Gelale köyü sınırına saat 11.00’da insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini söyledi.

Kameran Hasan, Türkiye’ye ait İHA’ların Jajolan ve Baski Qelê dağlarını bombaladığı bilgisini paylaştı.

Mawet Kaymakamı, bombardıman sonucunda vatandaşların zarar görmediğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK unsurlarının varlığını gerekçe göstererek Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerine bombardımanlar düzenliyor.

Türkiye ordusu ile PKK arasındaki çatışmalar vatandaşlar için büyük mağduriyetlere ve göçe neden oluyor.