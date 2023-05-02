Politika

İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'PKK' operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.
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Gözaltına alınanlar arasında HDP ve DBP'li parti yöneticileri de bulunuyor
Gözaltına alınanlar arasında HDP ve DBP'li parti yöneticileri de bulunuyor
türkiye PKK gözaltı

HABER MERKEZİ

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK'ye yönelik olduğu belirtilen bir operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda PKK’nin gençlik yapılanması içinde oldukları iddia edilen 39 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ildeki 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. (Kaynak: AA)

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