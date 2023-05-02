İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: 32 gözaltı
HABER MERKEZİ
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK'ye yönelik olduğu belirtilen bir operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda PKK’nin gençlik yapılanması içinde oldukları iddia edilen 39 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ildeki 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. (Kaynak: AA)