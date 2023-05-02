Politika

İtalya Savunma Bakanı Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto bugün resmi bir ziyaret kapsamında Kürdistan Bölgesi’ne geliyor.
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kürdistan İtalya Guido Crosetto

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’e gelecek olan İtalyan Bakan Guido Crosetto, Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileriyle görüşecek.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 23 Aralık 2022’de Kürdistan Bölgesi’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Meloni Erbil’de Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve İtalyan askeri danışman timiyle bir araya gelmişti.

İtalya’ya dönüşü sonrası Twitter’dan Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür eden Meloni, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne destek vermeye devam edeceklerini ifade etmişti.

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