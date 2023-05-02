Asker koruduğu bakanı öldürdü

HABER MERKEZİ

Uganda Çalışma, İstihdam ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı emekli Albay Charles Okello Engola'nın bu sabah evinin önünde vurulduğu öğrenildi.

Asker ile Albay Engola arasında bir tartışma olup olmadığı henüz belli değil. Henüz resmi olarak kimliği belirlenemeyen askerin ise, bakanı vurduktan dakikalar sonra kendini vurduğu öğrenildi.

Bazı gördü tanıkları da, askerin mahallede dolaşarak havaya ateş ettiğini söyledi.

Uganda parlamentosu başkanı Anita Among da, daha önce savunma bakan yardımcısı olarak görev yapan Engola'nın ölümünü doğruladı.

Among, "Bu sabah, Engola'nın koruması tarafından vurulduğu ve ardından kendini vurduğuna dair üzücü bir haber aldım. Ruhu huzur içinde yatsın. Tanrı'nın planı buydu. Hiçbir şeyi değiştiremeyiz" ifadelerini kullandı.