Van’da konuşan Kılıçdaroğlu’ndan kayyum mesajı: Tümüyle bitireceğim

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Beşyol meydanında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mitingde Yeşil Sol Parti bayrakları ve CHP bayrakları yer aldı.

“Erciş’te okula başladım. Şimdi bu güzel ülkede, dünyanın en güzel kenti Van'da olmaktan son derece mutluyum” diyen Kılıçdaroğlu, “Bütün sorunlarınızı biliyorum. Kimlerin neler yaptığını da biliyorum. Bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye, barışı ve huzuru getireceğiz. Kimse inancından ve kimliğinden dolayı ötekileştirilemeyecek” ifadelerini kullandı.

“BUNU YAPANLARI GÖNDERECEĞİZ”

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Demokrasinin ayaklar altına alındığını biliyorum. Bütün bunları çözeceğim. Gideceksiniz sandıkta oy vereceksiniz. Bunu yapanları göndereceğiz. Memleketimizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ayrılık, gayrılık bize ne verdi. Van Denizi'nde beraber olacağız. ‘Gölün adını bilmiyor’ dediler. Ama benim Erciş'te okula başladığımı bilmiyorlar.”

“ADALETİN OLMADIĞI YERDE MİLYONLAR YOKSUL OLUR”

Kılıçdaroğlu, “Belediyeden atılan tüm kardeşlerimi görevlerini iade edeceğim. Adaletin olmadığı yerde milyonlar yoksul olur. Beşli çeteler malı alıp yurt dışına getirdiler. Son kuruşuna kadar o paraları geri getireceğim. Onlar yandaşlarına ve saraylarına güveniyorlar ben ise sadece size güveniyorum” diye konuştu.

“Sözlü sınavı kaldıracağım kim kazandıysa atamasını yapacağım” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Emine Şenyaşar'la kucaklaştım. Sekizinci gitti dokuzuncu savcı geldi. Bütün çocuklar Türkiye genelinde okulda beslenecek. Hiç geliri olmayan ya da asgari ücretin altında olan kadınların hesapların en az asgari ücret yatacak. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bütün annelere de sesleniyorum. Sosyal güvenceniz en büyük güvenceniz olacak.”

“ASLA ÇALDIRMAYACAĞIZ VE İŞ YAPACAĞIZ”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu bölgenin İran ile olan ilişkisi yetmiyor. Dünyanın her yerinden herkes Van'a gelmeli ve Van Kahvaltısı yapabilmeli. Bu yapılacak. Bütün ovalar bereketli ovalara dönüşecek. Diyorlar ki, ‘Çalıyorlar ama iş yapıyorlar.’ Biz öyle yapmayacağız. Asla çaldırmayacağız ve iş yapacağız. Kul hakkı yemeyeceğiz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Her şey çok güzel olacak. Hiç endişe etmeyin. Kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğim” dedi.