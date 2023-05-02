Yeni Zelanda Başbakanı: Ülkemiz bir cumhuriyet olmalı

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Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ülkesinin bir cumhuriyet olması gerektiğini düşündüğünü ancak değişim için adım atma niyetinde olmadığını söyledi.

Hipkins'in açıklamaları, Kral III. Charles'ın taç giyme töreni için çıkacağı Londra seyahatinden saatler önce geldi.

Hipkins, "İdeal olarak Yeni Zelanda zaman içinde tam bağımsız bir ülke olmalı ve kendi ayakları üzerinde durmalı. Yine de valiyi başka bir devlet başkanı modeliyle değiştirmenin şu an acil bir öncelik olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Hipkins yürürlükte olan anayasal mekanizmaların doğru şekilde çalıştığını ve bu nedenle Yeni Zelandalıların önüne bir cumhuriyet tartışması koymayı düşünmediğini söyledi.

Ocakta Jacinda Ardern'in şok istifasının ardından beklenmedik şekilde Yeni Zelanda liderliğine soyunan Hipkins, hayat pahalılığı krizi yaşanan ülkede bu sorunları çözmeye odaklı bir politika anlayışı yürütüyor.

Yeni Zelanda'da bu yıl içinde yeni bir genel seçim yapılması öngörülüyor.

Önceki başbakan Jacinda Ardern de kişisel olarak cumhuriyeti desteklediğini ancak bunun siyasi bir öncelik olmadığını söylemişti.

Eski bir Britanya sömürgesi olan Yeni Zelanda kendi kendini yönetse de, Kral Charles ülkenin sembolik devlet başkanı olarak görülüyor. Britanya monarşisinin ülkeye atadığı vali Yeni Zelanda'da Kral Charles'ı temsil ediyor.

Birçok eski sömürge ülkesi gibi Yeni Zelanda'da da Britanya monarşisinin anayasal rolü sıklıkla tartışmaya açılıyor. Ancak Yeni Zelanda'da Britanya monarşisinden ayrılarak cumhuriyet ilan etme düşüncesine verilen destek sınırlı düzeyde.

Konuyla ilgili yakın zamanda geniş kapsamlı bir çalışma yapılmasa da, Reid Araştırma'nın Şubat 2022'de yaptığı anket halkın yüzde 48'inin İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir parçası olarak kalmayı desteklediğini, yüzde 36,4'ünün ise cumhuriyete "evet" dediğini ortaya koyuyor.

Son olarak 2021'de Barbados, Britanya monarşisinden koparak cumhuriyeti ilan etmiş, Jamaika ise bağımsızlık planlarını açıklamıştı.

Şubatta Avustralya yönetimi, banknotların üzerinden Britanya hükümdarının resimlerini kaldırmaya karar vermişti. Ancak yine de bozuk paralarda Charles'ın fotoğrafının kullanılması bekleniyor.