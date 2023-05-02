PAKURD, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı

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PAKURD tarafından yapılan açıklamada, “Seçim sonuçlarının hem Kürdistan’ın kuzeyinde ve Türkiye illerinde yaşayan Kürtleri, hem de Kürdistan’ın diğer parçalarının geleceklerini ve mevcut kazanımlarını doğrudan ilgilendirdiği ayan beyan ortadadır. Kürtlerin mevcut şartlar içinde konum alarak üçüncü bir taraf olarak seçimlere müdahil olmaları, 2023 sonrası hedeflenen yeni yüzyılın kaderi -üstelik de Kürtlerin nasıl yönetileceğinin muhtevası belirlenirken- milli menfaatler çerçevesinde ortak bir siyaset belirlemeleri gerekmekteydi” denildi.

“SEÇENEKLER HALA MASADA DURMAKTADIR”

“Ne var ki her zamanki gibi bu önemli dönemeçte de Kürt siyasi aktörlerinin bir araya gelemediği, ortak bir tutum belirleyemediği, iktidar olması muhtemel aktörlere karşı Kürtlerin kral-yapıcı rolüne uygun bir siyaset güdemediği ve hatta bu rolden kaçındığı görülmüştür” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’de siyasetin iki bloğa ayrıldığı ve bunun sistemleştirildiği bir ortamda doğru bir siyaset ile bazı haklar alınabilecekken, bu tarihsel fırsat da dar parti politikalarıyla berhava edilmiştir. Öte yandan hem merkezi Kürt siyasetinde hem de onun alternatifi olması beklenen Kürt yapılarında içi boş ittifak çalışmaları ilan edilerek hakiki milli bir ittifakın da önü kapatılmıştır. Bu talihsiz ve Kürtlerin önünü kesen durumların kendi başına olduğu düşüncesinde değiliz. Gelinen noktada Kürtlerin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde belirleyecekleri tavır onlara açık kazanımlar sağlamayacaktır fakat milletimizin daha fazla zarara uğramasını engelleyebilecek zayıf seçenekler de hala masada durmaktadır.”

“BU İKTİDARIN DEVAMININ BİZİM ZARARIMIZA OLACAĞI ORTADADIR”

Açıklamada “Yirmi yıldan fazla bir süredir iktidarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan ve partisi, bir dönem Kürtlerin de kendisine umut bağladığı reformcu ivmesini kaybetmiş ve Türk devletinin Kürt karşıtı geleneksel karakterine bürünmüştür. Bu iktidar Türkiye’deki milliyetçi, muhafazakâr, ulusalcı ve Kemalistlerin yeni odak noktası haline gelmiş ve otokratlaşmış, diktatörleşmiştir. Bu iktidar sadece kendi egemenliğindeki Kürtlere ait yerel yönetimlere el koymakla kalmamış, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin yaptığı bağımsızlık referandumu sırasında ve Afrin ile Serêkaniyê işgallerinde görüldüğü üzere Kürdistan’ın diğer parçalarına yönelik de aktif ve saldırgan bir politika izlemiştir. Kürtleri de doğrudan ilgilendiren adalet, ekonomi ve sosyal politikaların çöktüğü ve özgürlüklerin tümüyle kısıtlandığı bu iktidarın devamının bizim zararımıza olacağı ortadadır” denildi.

“KÜRTÇE VE KÜRDİSTANİ SÖYLEMLERİYLE ÖNE ÇIKAN ADAYLARI DESTEKLEYECEĞİZ”

PAKURD, söz konusu açıklamasında şunları kaydetti:

“Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı etrafında bir araya gelen muhalefet her ne kadar doğrudan Kürtlere seslenemiyor ve bir şey vaat edemiyorsa da bütün bu baskıcı politikalardan uzaktadır.

Bu sebeplerle;

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a karşı Dersimli bir Kürt ve Alevi olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kerhen desteleyeceğimizi; boykot ve meclis aritmetiğine etki etmeyecek seçenekleri mevcut iktidara yarayacağı sebebiyle tavsiye etmediğimizi, milletvekilliği seçimlerinde ise Kürtçe ve Kürdistani söylemleriyle öne çıkan adayları destekleyeceğimizi beyan ederiz.”