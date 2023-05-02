İtalya Savunma Bakanı Erbil’de

ERBİL (K24)

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı’nda karşılandı.

İtalyan bakanın Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Uluslararası Koalisyon bünyesinde yer alan İtalya, DAİŞ’e karşı mücadelede Peşmerge’ye destek veren ülkelerden biri.

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, 23 Aralık 2022'de Kürdistan Bölgesi'ne gelmiş ve Erbil Uluslararası Havalimanı'nda Başbakan Mesrur Barzani tarafından karşılanmıştı.