Erdoğan: Gabar’da yeni bir petrol rezervi bulduk

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk” dedi.

Erdoğan, Konya’da katıldığı bir toplu açılış töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere değinen Erdoğan, “Her bucağında ilmin irfanın boy verdiği merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya bu yakışır. Konya'nın hayır dediğinden hayır gelmez. Konya'nın evet dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. Konya, Anadolu'daki varlığımızın dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olacaktır” dedi.

“Karadeniz'de yerli gazımızın sevincini paylaşmak için ilk ay ısınma dahil tüm faturaları ücretsiz yaptık mı?” diye soran Erdoğan, “1 yıl boyunca mutfak ve su ısıtma miktarını doğal gaz tüketimini faturalardan düşüyoruz. Bu müjdeyle ilgili kararname ve kararını Resmi Gazete'de yayınladık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bay bay Kemal Zonguldak'a gitti, madenci kardeşlerime yalan söylüyor. Zonguldak'ta Filyos var Sakarya gazını biz oradan çıkardık. Hani çıkmayacaktı, nerede diyordunuz. İşte çıktı, doğalgazı yaktık evlere göndermeye başladık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları belirtti:

“Biz söz verirsek yaparız. SİHA gemimiz TCG Anadolu'yu deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Yerli aracımız Togg teslimatına başladık. Altay Tankımızı silahlı kuvvetlere teslim ettik. Kaan'ı pist başı yaptırdık. Birilerini bunlar ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var, en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Besler Deresi'nde teröristleri gömdükçe içerde birileri de rahatsız oluyor. Kandil'de bir tanesi diyor ki, 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu' diyor. Ne yapacaktık, iyi yapıyorsunuz mu diyecektik? Mehmet'imizin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz.”

“İKTİDARIMIZIN DEVAMINDA İKİNCİ NÜKLEER SANTRALİ İNŞA EDECEĞİZ”

Erdoğan, “Şu anda 4 tane sondaj gemimiz, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Artık kendimize yetiyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santralini bunun için inşa ediyoruz. Akkuyu'da tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılıyoruz. İktidarımızın devamında ikinci nükleer santrali inşa edeceğiz, bunu Sinop'ta yapma ihtimalimiz var” dedi.

“Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk” diyen Erdoğan, “İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerelere sevk etmeye başladık. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey teröristler, sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Gabar'daki kuyumuza, bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi, çok yüksek kaliteye sahip. 2 bin 600 metre derinlikte bulduğumuz petrolü, bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz” ifadelerini kullandı.