ABD ve Türkiye'den iki kişiye ortak 'terör yaptırımı' kararı

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ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'deki Heyet Tahrir el Şam ve Katibat al Tawhid wal Jihad örgütleriyle bağlantılı iki kişiye 'terörizm bağlantılı' yaptırımlar uygulama konusunda Türkiye ile birlikte çalıştıklarını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, söz konusu karar, ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından halihazırda yaptırım uygulanan Omar Alsheak ve Kubilay Sarı isimli kişilere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Açıklamaya göre, Omar Alsheak, Suriye'de faaliyet gösteren Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün liderlerinden biri. Kubilay Sarı ise Türkiye'deki bağışçılardan Katibat al-Tawhid wal-Jihad örgütü adına bağış toplamakla suçlanıyor.

"İŞBİRLİĞİ, BU AĞLARI SEKTEYE UĞRATYA KABİLİYETİMİZİ ARTIRIYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Terörizm ve Mali İstihbarat Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Terör grupları, uluslararası finans sistemine erişmeye çalıştıkça ortaklarımızla işbirliğimiz, bu kolaylaştırma ağlarını etkili bir şekilde sekteye uğratma kabiliyetimizi artırıyor" dedi.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, söz konusu yaptırım kararının, 'ABD ve Türkiye'nin 5 Ocak'ta DAİŞ'in kilit finans ağını hedef alan ortak eylemlerinin ardından geldiği' kaydedildi.

TÜRKİYE: İKİ KİŞİNİN MALVARLIKLARINI DONDURDUK

Söz konusu karara ilişkin Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı da internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, açıklamasında, "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen ortak çalışmalar neticesinde gerek ülkemizde gerek çatışma alanları başta olmak üzere başka bölgelerde terör örgütleriyle bağlantılı finansman faaliyeti içerisinde olduğu değerlendirilen 2 gerçek kişinin Türkiye’de bulunan malvarlıkları Resmi Gazete’nin 02.05.2023 tarih ve 32178 mükerrer sayılı kararı ile dondurulmuştur" bilgisini paylaştı.