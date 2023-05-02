Sudan'da 7 günlük ateşkes ∣ 334 bin kişi yerinden edildi

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Sudan'da 7 günlük ateşkes.

Sudan'da taraflar 4 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak şekilde 7 günlük ateşkes konusunda anlaştı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR NEDENİYLE 334 BİN KİŞİ ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)Sözcüsü Paul Dillon, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 334 bin kişinin olduğunu belirtti.

Dillon, ülke içerisinde yerinden edilenlerin yaklaşık yüzde 72'sinin Darfur bölgesinden olduğunu aktardı.

"Sudan'da son iki haftada yerinden edilen kişi sayısı, geçen yıl yaşanan çatışmalarla bağlantılı yerinden edilmeleri aştı" diyen Dillon, ülkedeki çoğu alanın insani yardım kuruluşlarının erişimine kapatıldığını ancak IOM ağı üzerinden görüşmelerin yapılabildiğini kaydetti.

WHO’DAN SUDAN'A 6 KONTEYNERLİK YARDIM MALZEMESİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Sudan'daki yaralanmalar ve şiddetli yetersiz beslenme tedavileri için WHO’nun 6 konteynerlik yardım malzemesinin Port Sudan'a ulaştırıldığını söyledi.

Jasarevic, "13 tonluk yardım malzemesi daha mümkün olur olmaz Dubai'deki WHO lojistik merkezinden Sudan'a uçakla aktarılacak" dedi.

WHO’nun Sudan'daki sağlık çalışanlarına desteğinin sürdüğünü belirten Jasarevic, Sudan halkı için en büyük riskin, sağlık hizmetlerine erişim eksikliğinin olduğunu vurguladı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile ateşkesi 1 Mayıs gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.