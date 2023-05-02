Başbakan: Feyli Katliamı, Kürdistan halkına yönelik katliamın bir parçasıydı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Feyli Kürtlere yönelik katliamın, Kürdistan halkına yönelik katliamın bir parçası olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, Feyli katliamına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Irak'taki eski rejim, Kürt halkını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir soykırım kampanyasında binlerce Feyli Kürt’ü sınır dışı etti ve öldürdü” diyen Başbakan, “Bugün bu menfur suçtan ders çıkarılması ve tanınması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan, söz konusu katliamın, Kürdistan halkına yönelik katliamın bir parçası olduğunu söyledi.

Kurdistan24’ün sponsorluğunu yaptığı Feyli Kürtlere yönelik katliam konulu uluslararası konferans bugün Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla başlamıştı.