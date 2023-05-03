Pentagon'dan MİT'in DAİŞ liderini öldürdüğü haberine ilişkin açıklama: Doğrulayamayız

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Günlük basın toplantısında, MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DAİŞ lideri El Kureyşi'yi öldürmesine ilişkin soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Bu haberleri şu anda doğrulayamayız. Eğer doğruysa, memnuniyetle karşılanır. Genel anlamda, Türkiye'nin DAİŞ'a karşı yaptıklarını takdir ediyoruz. Bildiğiniz gibi, Kuzey Suriye'deki sınır bölgelerinde, Türk kuvvetleri geçmişte de DAİŞ ile mücadele etti. Ve yine, DAİŞ'ın kalıcı olarak yenilgisine yardımcı olmak için uluslararası toplumun yapabileceği her şey çok faydalıdır" dedi.

İki ülke silahlı kuvvetleri arasında bu konuda herhangi bir iletişimin söz konusu olup olmadığı sorusunu ise Ryder, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığına yönlendirerek yanıtlamaktan kaçındı.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan'da, El Kureyşi'nin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DAİŞ'ın yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı örgüt liderinin, Rojava’nın Afrin kentine bağlı Cindires kasabasında olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratı üzerine MİT’in 29 Nisan’da operasyon düzenlediği belirtilmişti.

El Kureyşi’nin, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı bilgisi basına yansımıştı.

DAİŞ'e 2013'te katılan El Kureyşi, kısa sürede örgüt içinde üst düzey görevlere yükselmişti.

El Kureyşi, DAİŞ'in önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrası 30 Kasım 2022'de "yeni halife" olarak ilan edilmişti.