Politika

Erdoğan’dan 4 hükümlüye af

Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Af kararı

HABER MERKEZİ

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

Afla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da sakatlık hali nedeniyle kaldırdı.

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