Mazlum Abdi, Ahmed Şaraa ile görüşmek için Şam'a gitti

19 dakika önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile görüşmek üzere Şam'a gitti.

Mazlum Abdi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün (18 Ocak 2026 Pazar) Ahmed Şaraa ile görüşmek için Şam'a ziyarette bulundu.

Başkan Mesud Barzani, dün (17 Ocak 2026 Cumartesi) Erbil'de Tom Barrack, Mazlum Abdi ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Muhammed İsmail ile bir araya gelmişti.

Başkan Barzani, görüşmede yeni Suriye'de diyalog, istikrar ve birlikte yaşamanın önemini vurgulamıştı.