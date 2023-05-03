Politika

Rusya’da petrol tesisinde büyük yangın

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıkarken, ülke medyası yangının tesise İHA düşmesinden kaynaklandığını duyurdu.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Rusya Petrol tesisi yangın

HABER MEREKZİ

Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığı bildirildi.

Kırım yakınlarındaki Krasnodar'ın Valisi Veniamin Kondratiyev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki petrol depolama tesisinde yangın çıktığını belirtti.

 Yaklaşık 1200 metrekare alana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmaların sürdüğünü aktaran Kondratiyev, yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

Rus medyasıysa olayın tesise insansız hava aracı (İHA) düşmesinden kaynaklandığını aktardı.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki petrol depolama tesisine de 29 Nisan'da insansız hava aracı ile saldırı düzenlenmişti.

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