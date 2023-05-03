Başbakan Mesrur Barzani Almanya hükümet heyetiyle ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Jochen Flasbarth ve Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Werner Gatzer öncülüğündeki heyeti kabul etti.

Almanya’nın Bağdat Büyükelçisi ve Erbil Başkonsolosu’nun da hazır bulunduğu görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü ele alındı.

Almanya’nın özellikle terör örgütü DAİŞ’le mücadeledeki desteği ve Ezidi Kürtlere yönelik jenosidi tanımasından dolayı memnuniyetini dile getiren Başbakan, Almanya ile her alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Kürdistan’da parlamento seçimlerine de değinen Başbakan, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini yineledi.

Görüşmede ayrıca hükümetin yürüttüğü reform süreci, hizmetlerin dijitalleştirilmesi, göçmen kamplarının durumu, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.