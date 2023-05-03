İran Cumhurbaşkanı Reisi Suriye’de

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad'ın davetlisi olarak bugün Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Reisi 13 yıl sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk İran cumhurbaşkanı. İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Reisi'nin iki gün sürecek ziyareti sırasında ‘siyasi ilişkileri güçlendirmenin ve ortak ekonomik ve ticari iş birliği düzeyini yükseltmenin yollarını’ görüşeceğini bildirdi. Ziyaret programına göre Reisi, Suriye'deki İran topluluğuyla görüşecek ve Şii türbelerini ziyaret edecek.

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Reisi’nin bugün ‘siyasi ve ekonomik üst düzey bir bakanlık heyetinin başında iki gün sürecek resmi bir ziyarete’ başlayacağını ve Esed ile ‘bölgedeki olumlu gelişmelerin yanı sıra, ikili ilişkiler ve ortak siyasi ve ekonomik meseleleri’ görüşeceğini bildirdi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında Reisi’nin, hükümetinin izlediği ‘iyi komşuluk politikasının bir uzantısı olarak’ Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Reisi’nin Suriyeli yetkililerle yapacağı görüşmelerde ‘Tahran ile Şam ve direniş ekseni ülkeleri arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi’ konusuna odaklanacağını belirtti.

Sözcü, iki ülke arasında ‘güvenlik ve terörle mücadele’ alanlarındaki ‘başarılı iş birliğinden’ söz ederek, ‘Suriye’nin yeniden yapılandırılması sürecinde de omuz omuza olabileceklerini’ vurguladı. Aynı zamanda ‘Suriye’de İranlı ziyaretçilere uygun koşulların sağlanması, iki ülkenin hava filolarının güçlendirilmesi ve bu ülkede Farsça dilinin öğretilmesinin teşvik edilmesinin de ziyaretin diğer hedefleri arasında olduğunu kaydetti.