Politika

İtalya Savunma Bakanı: Başbakan Meloni kendini Kürdistan halkının dostu olarak görüyor

Başbakan Mesrur Barzani ile İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ikili ilişkiler dahil bir dizi konuyu görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani İtalya Guido Crosetto

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, dün başkent Erbil’e ulaşan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu kabul etti.

Görüşmede Irak’ın genel durumu ve Kürdistan Bölgesi ile İtalya ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.

Başbakan Mesrur Barzani’ye Roma ziyareti için İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin selamlarını ileten Crosetto, “Başbakan (Meloni) kendini Kürdistan halkının eski bir dostu olarak görüyor ve terörle mücadele ile bölgede güvenlik ve barışın sağlanması için Peşmerge’ye destek verilmeye devam edileceğini vurguluyor” dedi.

Kürdistan Bölgesi’yle olan dostane ilişkileri ve Kürdistan halkına olan desteğinden ötürü İtalya’ya teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani, iki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesi temennisinde bulundu.

Başbakan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve İtalya’nın tecrübelerinden faydalanılması için birçok fırsat olduğunu belirtti.

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