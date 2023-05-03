'Anketlerin Anketi': İşte Cumhurbaşkanı adayları ve ittifakların oy oranları

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Çeşitli araştırma şirketlerinin verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan Türkiye Raporu'nun 'Anketlerin Anketi' başlıklı derlemesi; cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları ile ilgili son tahminleri ortaya koydu.

Nisan ayında araştırma yapan 14 şirketin anketine göre seçim ikinci tura kalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,64; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,22; Muharrem İnce yüzde 5,37; Sinan Oğan yüzde 2,78 oranında oy alıyor.

Seçimin ikinci tura kaldığı senaryo da 7 anket şirketinin verileri üzerinden hesaplandı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 52,03 oranında oy alarak ikinci turda seçimi kazanıyor. Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 47,97 oranında oy alıyor.

'Anketlerin Anketi' çalışmasında ittifakların oy oranlarına da yer verildi. Yine 7 araştırma şirketinin anketlerinin ortalaması alınarak bulunan verilere göre; Cumhur İttifakı yüzde 42,8 oranında oy alıyor.

Millet İttifakı yüzde 38,6 oranında oy alırken, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 11,9 oranında oy alıyor.

Memleket Partisi'nin oy oranı yüzde 3 olurken, diğer partilerin oy oranları da yüzde 3,7 olarak ölçülüyor.