Kremlin: Putin İHA’larla yapılan saldırı girişiminde zarar görmedi

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Ukrayna ordusunun, Rusya’nın başkenti Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konutu olan Kremlin Sarayı’na dün gece insansız hava araçları (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Kremlin yetkilileri, Ukrayna’nın dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı’na saldırmaya çalıştığını kaydetti. Hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile insansız hava araçlarının Kremlin’e saldıramadan etkisiz hale getirildikleri belirtildi.

Kremlin yetkilileri, önü kesilen söz konusu saldırıyı “Rusya Devlet Başkanı Putin’e yönelik bir suikast girişimi ve planlı bir terör saldırısı” olarak tanımladı. Putin’in saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedildi.

Kremlin yetkilileri, söz konusu saldırı girişimine “gerekli gördüğü anda ve gerekli gördüğü yerde” karşılık verme hakkını gizli tuttuklarını söyledi.

Bununla beraber Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e demecinde, suikast girişiminin ardından Putin’in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını belirtti.