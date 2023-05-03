Politika

Neçirvan Barzani, İtalya Savunma Bakanı’nı kabul etti

Görüşmede, İtalya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkileri ele alınırken, Neçirvan Barzani’nin son Roma ziyareti de gündeme geldi.
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kürdistan Guido Crosetto Neçirvan Barzani İtalya

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’de bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto’yu kabul etti.

Görüşmede, İtalya’nın Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkileri ele alınırken, Neçirvan Barzani’nin son Roma ziyareti de gündeme geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Erbil-Roma ilişkilerinin gelişiminin ele alındığı kaydedilirken, Irak’taki siyasi durum, Erbil-Bağdat ilişkileri, İtalya’nın Uluslararası Koalisyon’daki rolü ve DAİŞ’e karşı mücadelenin ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Neçirvan Barzani’nin İtalya'nın DAİŞ'e karşı mücadelede Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki rolü ve askeri desteğinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi'nin İtalya ile özellikle güvenlik alanındaki ilişkilerini geliştirme arzusunu dile getiren Neçirvan Barzani’nin, İtalyan güçlerinin Peşmerge’nin eğitimindeki rolünden ötürü de teşekkür ettiği ifade edildi.

İtalyan bakan ise, İtalya’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne askeri desteğini sürdüreceğini ifade ederek, Kürdistan Bölgesi'nin DAİŞ'in yenilmesindeki rolünü takdir etti.

Crosetto, ülkesinin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerine büyük önem verdiğini kaydederek, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın barış ve istikrarını bölge ve dünya için önemli gördüklerini söyledi.

 

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