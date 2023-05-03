Politika

Erdoğan: Altılı Masa’dakiler hiçbir konuda anlaşamıyor

Millet İttifakı’nı eleştiren cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, “Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar” dedi.
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Recep Tayyip Erdoğan (Foto: AFP)
Recep Tayyip Erdoğan (Foto: AFP)
türkiye Recep Tayyip Erdoğan Altılı Masa Rize

HABER MERKEZİ  

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’de düzenlenen mitingde konuşuyor.

Erdoğan, “Sormak lazım Bay Bay Kemal, sen ne yaptın söyle” diyerek, şöyle konuştu: 
“14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olacak.

Hayal tüccarlığı yapmadık, yalana bulaşmadık. Bu ülke siyasi işportacılardan, fırıldak tiplerden çok çekti. Son günlerde bu tipler yeniden ortaya çıktı.

Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar.

Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar.

Bu yıl yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. 
Altılı Masa'nın etrafındakilerden iki tanesi benim yanımdaydı, yani bizim çıraklardı. Birisi ekonomiyi çok iyi bilirim dedi.” 
 

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