Politika

CENTCOM: Suriye’de üst düzey bir El Kaide liderine saldırı düzenledik

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeybatısında üst düzey bir El Kaide liderine yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ABD CENTCOM Suriye İdlib Saldırı El Kaide Michael Erik Kurilla

HABER MERKEZİ

CENTCOM'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Mayıs 2023 günü yerel saatle 11.42'de ABD Merkez Komutanlığı kuzeybatı Suriye'de üst düzey bir El Kaide liderini hedef alan tek taraflı bir saldırı düzenlemiştir. Operasyonla ilgili detaylar geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

"HAVA SALDIRISI GİBİ ÜÇ PATLAMA SESİ DUYDUK”

CENTCOM açıklamasında görüşleri paylaşılan CENTCOM Sözcüsü Michael Erik Kurilla, "Bu operasyon, CENTCOM'un bölgeye ve DAİŞ ile El Kaide'nin kalıcı bir şekilde bertaraf edilmesine olan kuvvetli bağlılığını bir kez daha teyit etti" dedi.  

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bölgede yaşayan kişiler hava saldırısı olduklarını düşündükleri üç yüksek patlama sesi duyduklarını söyledi.

onuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Baretler ise tanımlanamayan bir insansız hava aracının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de bir saldırı düzenlediğini ve bir koyun çobanını öldürdüğünü iddia etti.  

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