Akşener: Hemen sınırlarımızda da bir Kürdistan kuruluyor

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İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, Bursa'daki mitingde konuştu.

“Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz, hadi oradan” diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:

“Bu nasıl bir psikoloji, hepsi kafayı sıyırdı, kafaya yedi. Sayın Erdoğan; Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar'a gömüyordu, şimdi petrol bulmuş. Şimdi Gabar'da petrol buldu ya, şimdi Cudi'de de bir şey bulur. Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Her bir vatandaşının namusunun, şerefinin, güvenliğinin emniyetinden sorumludur. Kadına; sürtük, çürük diyemez; doktorlara 'Defolun gidin' diyemez; çiftçiye 'Hain' diyemez. Memleketin mensuplarına 'işgalci', 'darbeci' diyemez. Bir arkadaş daha var erkeklerin birbiriyle evliliğine takmış, daha da ileri gitti erkeklerle hayvanların evliliğine vardırdı. Bir tanesi İstiklal Marşı'nı okuyamadı bizi işgalci yaptı. Biz seçime gidiyoruz, sen ne düşünüyorsun?”

"SIĞINMACILARI 2 YIL İÇİNDE GERİ GÖNDERECEĞİZ"

Öte yandan Suriyeli sığınmacılar konusuna değinen Akşener, “Biz Suriye ile niye kavga ettik? Beşar Esad ile niye kavga ettik? Karşılığı 8 milyon Suriyeli, sayısı da bilinmiyor. Hemen sınırlarımızda da bir Kürdistan kuruluyor. Bu işten karımız, zararımız ne oldu? Biz iktidara geldiğimizde 2 yıl içinde sığınmacıları geri göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Akşener, “Mansur Bey seçildiğinde bütün saatleri PKK'lılar ve DHKP-C'liler bakacakmış, bunlar olmadığı gibi vatan evlatları çalıştılar. 'İşten atacaklar' dediler, yeni insanları işe aldı” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankara'nın köylüsüne 4,5 milyar lira kazandırdı ama bir jeliboncu arkadaş var; bu adam niye dinozora takık. Ankapark diye park yapmış, her yer dinozor. Harcadığı para 16 milyar lira 3 kişinin cebine girmiş. 16 milyar lira ile neler yapılabilirdi? Gençlerin KYK borçlarının tümü ödenebilirdi, fabrika yapılabilirdi, yurt yapılabilirdi. Siz iktidarı kaybetmişsiniz. Ben İçişleri Bakanlığı görevim nedeniyle, Türkiye'nin en uzun, derin sınırötesi harekatı yapan İçişleri Bakanı olduğum için şerefli Türk polisi tarafından korunuyorum. Ben PKK'lıysam derhal tutuklayın. O polisleri bir PKK'lıyı korumak için tahsis ediyorsunuz?”

İYİ Parti lideri, “Benim sağ elimde Gaffar Okkan'ın katilleri yok, Sayın Erdoğan senin sağ elinde katiller var. Sol elinde PKK var. Sen Abdullah Öcalan'a diyorsun ki; ailesini gönderdik, bizim Mehmet diyorsun. Akraba mı oldunuz? Bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Tarzan zorda. 14 Mayıs akşamı emekliye sevk ediliyor. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e” dedi.



