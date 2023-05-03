Politika

Zelenskiy: Putin’e saldırmadık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova'daki Kremlin Sarayı'na yönelik İHA'lı saldırı girişiminin arkasında Kiev'in bulunmadığını bildirdi.
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dünya Ukrayna Rusya Moskova Vladimir Putin Volodimir Zelenskiy Saldırı

HABER MERKEZİ

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen basın toplantısında gazeteciler, Zelenskiy'e Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimini sordu.

Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e veya Moskova'ya saldırmadığını dile getiren Zelenskiy, "Biz, kendi topraklarımızda savaşıyoruz, şehirlerimizi ve köylerimizi koruyoruz" dedi. 

Kremlin yetkilileri, Ukrayna'nın dün gece iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırmaya çalıştığını, hava savunma sistemlerinin zamanında devreye girmeleri ile İHA'ların Kremlin'e saldıramadan etkisiz hale getirildiklerini açıklamıştı.

Önlenen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir “suikast girişimi” ve “planlı bir terör saldırısı” olarak tanımlanmış ve Rus liderin saldırı girişimi nedeniyle zarar görmediği kaydedilmişti. 

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