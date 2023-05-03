Trabzon'da HÜDA PAR standına saldırı: Stant kaldırıldı

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Trabzon'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği miting öncesi HÜDA PAR'ın açtığı standa tepki gösterildi.

Polislerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı stant caddeden kaldırıldı.

Erdoğan’ın bugün kentte gerçekleştirdiği miting öncesi HÜDA PAR broşür dağıtımı için Kahramanmaraş Caddesi'nde stant kurdu.

Bu sırada caddeden geçen bazı Trabzonlulardan standa tepki gösterenler oldu.

Kısa zamanda büyüyen kalabalık "Ne mutlu Türküm diyene" sloganıyla standa müdahalede bulundu. Bu sırada partiye ait pankart kesilerek yere atıldı.

Bölgeye gelen çok sayıda polis standın çevresinde önlem aldı.

Güvenlik güçlerinden bazılarının protestoculara "HDP değil onlar" demesi dikkat çekti.

Kalabalığın büyümesi ve tepkilerin dinmemesi üzerine stant caddeden kaldırıldı. Standın kaldırılmasının ardından kalabalık dağıldı.