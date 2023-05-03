Fed faiz kararını açıkladı



HABER MERKEZİ

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı.

Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti. Bu, Mart 2022’den beri 10. faiz artışı oldu. Karar oy birliğiyle alındı.

Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu.

Faiz böylece Ağustos 2007’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Banka faiz artışlarının sonuna gelinmiş olabileceği sinyali verdi.

Açıklamada “Komite gelen bilgilerle para politikasının etkilerini yakından takip edecek” ifadesi yer aldı. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade metinden çıkarıldı.

Enflasyon risklerinin son derece dikkatle izlendiği vurgulanırken “Enflasyon yüksek kalmaya devam etti. Ekonomik aktivite ilk çeyrekte ılımlı büyüdü” ifadesi kullanıldı.

Son dönemde yaşanan bankacılık krizine dair ise bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğu belirtilerek “Hanehalkı ve işletmeler için sıkılaşan kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alımlar ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması olası” değerlendirmesi yapıldı.

2022 yılının Mart ayında faiz artırımlarına başlayan Fed, son 3 toplantıda faiz artış hızını yavaşlatarak 25’er baz puanlık artışla yola devam etmişti.

Mart toplantısı sonrası yayımlanan projeksiyonlar, çoğu Fed yetkilisinin artışlara ara vermeden son bir artıştan yana olduğunu göstermişti.

