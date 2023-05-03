Bolsonaro’nun evine polis baskını

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Brezilya polisi, Covid-19 aşılama verilerinde tahrifat yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun evinde arama yaptı.

Aramalar kapsamında Bolsonaro’nun eski danışmanı Mauro Cid Barbosa gözaltına aldı.

Brezilya’da polis, Sağlık Bakanlığı’nın sistemlerine yanlış Covid-19 aşılama verileri giren şebekeye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında başkent Brasilia ve Rio de Janeiro’da 16 noktaya baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun evinde de arama yapan polis, Bolsonaro’nun eski danışmanı Mauro Cid Barbosa da dahil toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon emrinin Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Bakanı Alexandre de Moraes tarafından verildiği ve aramalar sırasında Bolsonaro ile eşi Michelle Bolsonaro’nun cep telefonlarına el konulduğu açıklandı.

Brezilya Federal Polisi, Kasım 2021 ile Aralık 2022 tarihleri arasında bazı kişilerin Covid-19 aşısı olma durumlarını değiştirip aşı sertifikası elde ettiğini ve böylece küresel salgına karşı uygulanan kısıtlamaları atlattıklarını bildirdi. Polis yapılan aramalarda Covid-19 aşısı olma şartını delen kişilerle ilgili ele geçirilen kanıtların incelendiğini açıkladı.