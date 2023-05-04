Haaland Premier Lig gol rekorunu kırdı, tarihe geçti

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Norveçli yıldız, West Ham karşısında ligdeki 35. golünü attı.

Daha önceki rekor Alan Shearer ve Andrew Cole tarafından 34 golle paylaşılıyordu.

Haaland maç sonu yaptığı açıklamada, “Bu özel bir gece ve özel bir an. Çok mutlu ve gururluyum” dedi.

Maçın bitimiyle Cityli oyuncular ve teknik ekip, Haaland’ı alkış koridoruyla onurlandırdı.

Norveçli yıldız, bu tarihi anı esprili bir şekilde, “Geçerken herkesin sırtıma vurması acıtıcıydı” diye yorumladı.

22 yaşındaki gol makinesinin bu sezon önünde oynayacak 5 maçı daha var.

Rekorun kırıldığı maçta City, Londra ekibini 3-0 ile geçti ve ligin zirvesine yerleşti.

Newcastle oyuncusu Andrew Cole 34 gollü rekoru 1993-94 sezonunda elde etmiş, bu rekor hemen sonraki yıl, Blackburn golcüsü Alan Shearer tarafından egale edilmişti.

Ancak Haaland kendinden önceki rekorlardan da önemli bir ayrıntı ile ayrılıyor.

Shearer bu gol sayısına 42 maçta ulaştı. Cole ise 39 maça çıkmıştı. Haaland ise 35 gole yalnızca 31 maçta ulaştı.

Manchester City çalıştırıcısı Pep Guardiola, maç sonu BBC’ye, “Bu inanılmaz, daha 22 yaşında ve 5 maçı daha var. O çok özel bir oyuncu” dedi.

Guardiola, “Ondan gol bekliyorduk ama Cole ve Shearer’ın rekorlarını kırmak başka bir şey” sözleriyle oyuncusunu övdü.

BBC’nin spor sunucusu olan Gary Lineker, Twitter paylaşımında Haaland’ı överken, esprili bir ifade ile de “Bu zor gününde Alan Shearer'ın yanındayım” mesajını verdi.

Lineker’ın bu mesajını alıntılayan bir tweet paylaşan Shearer da “Daha iyi birinin rekoru kırmasını isteyemezdim. Sadece 28 yıl sürdü. O en iyisi” dedi.

Haaland’ın rekoru Premier Lig’in kurulduğu dönemi kapsıyor.

Premier Lig öncesi dönemde İngiltere birinci liginde Ron Davies Southhampton için 1966-67 sezonunda 37 gol kaydetmişti.