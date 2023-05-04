Politika

15 anketin ortalaması: Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarında son durum

15 firmanın nisan ayında yaptığı anketlerin ortalamasına göre Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalıyor ve 12'sinde Kılıçdaroğlu önde.
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türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi anketler ortalama

HABER MERKEZİ

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimine 10 gün kaldı, kamuoyu araştırma firmaları son anketlerinden aldıkları sonuçları açıklamaya devam ediyor. 

Euronews, 15 kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı nisan ayı anketlerinin ortalamasını aldı. O firmalar şöyle: Metropoll, Gezici, ORC, ALF, Optimar, SONAR, MAK, Aksoy, AR-G, Yöneylem, PİAR, Area, ArtıBir, HBS ve TEAM.

15 firmadan 12’sinin anketinde Kemal Kılıçdaroğlu yarışı önde götürüyor, 3 ankette ise (Optimar, SONAR ve HBS) Erdoğan ilk sırada.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra 15 anketin ortalamasına göre Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47,6 oy alıyor. 

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu ise yüzde 45. 

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce yüzde 5,1.

ATA İttifakı adayı Sinan Oğan da yüzde 2,4 bandında.

15 anketin hepsi seçimin ikinci tura kalacağını gösteriyor.

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