Haşdi Şabi, Tuzhurmatu’da Kürt çiftçilerin 20 dönümlük arazisine el koydu

KERKÜK (K24)

Haşdi Şabi tarafından Tuzhurmatu’da Kürt çiftçilere ait 20 dönümlük arazi işgal edildi.

Selahaddin’in Tuzhurmatu (Xurmatu) ilçesinin Rizgari mahallesinde Haşdi Şabi’ye bağlı güçlerin bir grup Kürt çiftçiye ait arazileri işgal ettiği bildirildi.

Haşdi Şabi güçlerinin çiftçileri topraklarından çıkarıp, onları bir daha o topraklarda görmek istemediklerini söylediği ifade edildi.

K24’e konuşan arazisi işgal edilen söz konusu Kürtlerden biri, “Gelenler Haşdi Şabi savaşçılarıydı ve bir sürü hakaretten sonra bize ateş ederek bu toprakların artık bize ait olmadığını söylediler” dedi.

Söz konusu kişi, “Arazimizde kendimize ait evlerimiz, yerimiz var. Buranın askeri üs olduğunu ve karargah olarak kullanılacağını söylediler” ifadelerini kullandı.

Kürt çiftçi, yaklaşık 50 yıldır araziyi kullandıklarını ve ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını bildirerek, Kürt yetkilileri Kürtlere yönelik ihlallere sessiz kalmamaya ve haklarını geri almaya çağırdı.