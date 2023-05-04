Depremden etkilenen illerde ilan edilen OHAL kaldırılıyor

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN Türk’e yaptığı açıklamada Maraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 9 Mayıs tarihinde kaldırılacağını söyledi.

Seçimlerde tek zarf, çift pusula olduğunu belirten Ali İhsan , "Artık eskisi gibi her oy ayrı zarfa girecek değil. Yani o gün seçmen oy kullanmak için gittiklerinde kendisine 2 pusula verilecek. YSK yurt dışında oy kullanacaklara dair pusulayı bastı. Yurt içindeki farklı, hâlâ basılmadı.

Henüz daha illerde kullanılacak pusula basılmadı. Türkiye'nin her yerinde aynı pusula basılmıyor. Bazı yerlerde 24 parti var, bazı illerde bağımsız adaylar fazla. Bu farklar sebebiyle her ile ayrı pusula basılıyor. YSK bu pusulaları basacak ve gönderecek. Benim elimde örnek bir pusula var. Cumhurbaşkanı seçimi pusulası belli" diye konuştu.

Toplam 36 partinin seçime girme hakkı elde ettiğini ancak sadece 24'ünün seçime gireceğini kaydeden Yavuz, "Ama bazı illerde bunun 17'ye kadar düşeceğini, bazı illerde daha fazla olacak. Millet İttifakı 16 ilde yok mesela. Tek ilden girecekleri listeden tek aday olacak. En uzun olan pusula bu, daha kısa olacak yerler var. Kabine seçmenle birlikte kimse giremez" dedi.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ OLACAK?

Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sandık kurulu mührü dışında başka bir mühür varsa geçersiz. YSK'nın LOGO ve mührü, sandık mührü var. Parmak izi varsa geçersiz. İmza attı diyelim o da geçersiz. Tamamen yırtılmış, o da geçersiz. Ya da herhangi bir yazı ya da işaret koymuş. Yine geçersiz.

YSK zaten hangi oyların geçerli olacağı, hangi pusulaların geçersiz olacağına ilişkin şablonları oluşturmuş durumda. Sitesinden girip bakılabilir.

Herhangi partinin alanına vurulmuş oyların hepsi geçerli. Kaç tane vurulmuş olursa olsun. Ve ya birden çok parti vurulmuşsa, yazı yazılmışsa, iki yere oy kullandıysanız geçersiz."