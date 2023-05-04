Erbil’de 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başlıyor

ERBİL (K24)

Türkiye’de yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimi için yarın Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de oy verme işleminin başlayacağı öğrenildi.

K24’ün edindiği bilgiye göre yarın Erbil, Bağdat ve Basra’da başlayacak olan oy kullanma işlemi 3 gün sürecek.

Irak’ta ikamet eden ve oy kullanma hakkı olan 5 bin 741 seçmenin 3 bin 834’ü Erbil’de bulunuyor.

Erbil’de iki, Bağdat’ta bir ve Basra’da da bir sandık kurulacağı, oy verme işleminin yerel saatle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında süreceği öğrenildi.

Erbil’de kurulacak iki sandık da Türkiye Başkonsolosluğu binasında olacak.