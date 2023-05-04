Reber Ahmed: Irak, Kürdistan Bölgesi'ndeki mültecilerle ilgili sorumsuzca davranıyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Irak hükümetinin mültecilere yardım sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Erbil’deki bir merkezinin açılış programında konuşan İçişleri Bakanı Reber Ahmed, açılan merkezin Erbil’deki 100 bini aşkın mülteciye hizmet vermesinin beklendiğini belirtti.

Ahmed, “Kürdistan Bölgesi'ne gelen mültecilerin yüzde 50'si Erbil vilayetinde yaşıyor” dedi.

İçişleri Bakanı, “Ne yazık ki durum henüz normale dönmedi ve Kürdistan Bölgesi'ndeki mültecilerin ve sığınmacıların gönüllü olarak kendi bölgelerine dönmesi için gerekli tedbirler alınmadı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma seslenen Ahmed, mültecilere yardım görevini Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve Kürdistan halkına bırakmamaları çağrısında bulundu.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın Kürdistan Bölgesi'ndeki mültecilerle ilgili çok sorumsuzca davrandığını kaydeden Ahmed, “Irak'ın çok büyük bir bütçeye sahip zengin bir ülke olduğu doğru ama ne yazık ki mülteciler alanında üzerine düşen görevi yerine getirmiyor” dedi.