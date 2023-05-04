‘Muharrem İnce adaylıktan çekilme karşılığında TBMM başkanlığı talebinde bulundu’

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CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’in aktardığına göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP heyetiyle görüşmesinde, cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi karşılığında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığı görevini istedi.

Hikmet Çetin, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye şunları söyledi:

“Genel başkan Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan söyledi mi onu bilmiyorum ama güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre aracılar vasıtasıyla birtakım teklifler, öneriler olmuş. Olamayacaklar söylenmiş, olabilirler de söylenmiş, mesela Meclis başkanlığı talebi olmuş, ‘Hayır’ dememişler ama ‘Diğer partilerle de konuşup gerekeni yapmayan çalışırız’ denmiş, başka talepleri de olduğu için sonuca varılamadı demek ki.”

“İNCE VE OĞAN YÜZDE 5’İN ALTINA İNMELİ”

Kılıçdaroğlu’nun seçimi ilk turda kazanması için İnce ve Oğan’ın oylarının 5 puanın altına düşmesi gerektiğini belirten Hükmet Çetin, şunları kaydetti:

“Özellikle İnce’nin oylarının daha düşeceğini tahmin ediyorum. Bu seçimin ilk turda bitmesi lazım ve ilk turda bitmesi için ikisinin toplamının yüzde 5’in altına inmesi lazım. Muharrem İnce çok eski bir partilidir. Yalova il başkanlığını, grup başkanvekilliğini başarıyla yaptı. Cumhurbaşkanı adaylığında çok umut verici bir şekilde çalıştı. Türkiye’nin bu yaşamsal seçiminde hala gereğini yapacağına inanıyorum. Çünkü sonunda yeri yine CHP olacaktır. CHP’den ayrıldıktan sonra ‘Ben sonunda yine CHP’nin içinde olacağım’ diye konuşuyordu. Şimdi bunu bir CHP’linin yapması gerektiği gibi yapacağına inanıyorum.”